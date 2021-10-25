Алеся Кафельникова: «Папа закрыл меня в комнате и начал психологически мочить»

В подростковый период Алеся конфликтовала с отцом и публично выясняла с ним отношения. После ссор с родителем модель наносила себе увечья и забывалась в дурных компаниях… Звезда рассказала, как поборола вредные привычки и нашла общий язык с семьей.
В подростковый период Алеся конфликтовала с отцом и публично выясняла с ним отношения. После ссор с родителем модель наносила себе увечья и забывалась в дурных компаниях… Звезда рассказала, как поборола вредные привычки и нашла общий язык с семьей.
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