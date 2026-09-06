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The Eurasia Daily news agency

2 подписчика

Azarov pointed to the different positions of Trump and Rubio on the Ukrainian conflict

Azarov pointed to the different positions of Trump and Rubio on the Ukrainian conflict

Just a month ago, US Secretary of State Marco Rubio said that there is no need to talk about any spirit of Anchorage, that everything that was said there, since it has not been implemented, does not make sense to return to it.

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