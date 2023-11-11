Юрист объяснил желание CAS поскорее рассмотреть дело фигуристки Валиевой

Фото: Соцсети Спортивный юрист Анна Анцелиович считает. Что намерение Спортивного арбитражного суда (CAS) завершить рассмотрение решения дела Камилы Валиевой за ближайшие 2 месяца свидетельствует о нежелании суда чрезмерно растягивать разбирательство.
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