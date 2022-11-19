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В ДНР заявили о «мастерстве» ВСУ при попадании ПВО по жилым районам

В ДНР заявили о «мастерстве» ВСУ при попадании ПВО по жилым районам

Попадание снарядов систем противовоздушной обороны ВСУ по жилым кварталам, которое неоднократно происходило весной, говорит об ошибках при эксплуатации данных систем и по-прежнему низком уровне владения подобным вооружением украинскими бойцами.

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