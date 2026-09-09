«Последний урок»: Киркоров открыл памятник родителям на Троекуровском кладбище

На Троекуровском кладбище проходит открытие памятника, который народный артист России Филипп Киркоров установил для своих умерших родителей.
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