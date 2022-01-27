Время влюбленных: китайский совет дня на четверг, 27 января

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в четверг, 20 января? В четверг открываются прекрасные перспективы для влюбленных.