Wildberries объяснил платную доставку возвращенных товаров

Wildberries объяснил платную доставку товаров, которые вернули покупатели. По словам представителя маркетплейса, при обсуждении с Генпрокуратурой услугу признали не противоречащей закону о защите прав потребителей.
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