«Джастина преследуют призраки прошлого»: как Бибер справляется со всплывшей правдой о нем и Diddy

Хоть Джастин Бибер не подтверждал слухи о том, что ему пришлось пережить из-за Diddy, публика сопоставила факты и поняла, почему несколько лет назад парень закрылся от людей и пристрастился к алкоголю и не только.
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