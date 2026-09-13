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Газета.ру

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"Ъ": экс-замдиректора "Роскосмоса" Фролова не отпускают из СИЗО вопреки раку

"Ъ": экс-замдиректора "Роскосмоса" Фролова не отпускают из СИЗО вопреки раку

Адвокаты экс-замгендиректора «Роскосмоса» Олега Фролова, у которого врачи обнаружили рак четвертой стадии, потребовали привлечь к ответственности следователя, который ведет его дело, пишет «Коммерсантъ».

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