Из-за семейной ссоры 30-летний иранец расстрелял 12 родственников из «Калашникова»

Мужчина расстрелял двенадцать своих родственников в результате редкой массовой стрельбы в Иране, сообщают государственные СМИ 30-летний мужчина убил 12 родственников, включая своего отца и брата, в Иране, сообщили официальные СМИ в субботу, в результате редкой массовой стрельбы в стране.