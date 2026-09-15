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Культуромания

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Юрий Норштейн отмечает 85-летний юбилей

Юрий Норштейн отмечает 85-летний юбилей

15 сентября 2026 года исполнилось 85 лет со дня рождения советского и российского режиссера мультипликационного кино и художника-мультипликатора, народного артиста Российской Федерации Юрия Борисовича Норштейна — одного из самых узнаваемых и уважаемых мастеров анимации в мире.

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