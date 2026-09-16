Мясник из Бэй-Харбор

Тишина перед приливом Ночью Майами редко по-настоящему замолкал. Даже после полуночи город продолжал дышать: где-то гудели кондиционеры, на мокром асфальте шуршали шины, а за окнами круглосуточных кафе смеялись люди, которым было всё равно, что происходило в темноте.
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