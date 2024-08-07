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Танк из зоны СВО перешел под управление российской семьи

Танк из зоны СВО перешел под управление российской семьи

В зоне специальной военной операции (СВО) одним из танков полностью управляет российская семья. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России, заявление опубликовано в Telegram-канале ведомства.

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