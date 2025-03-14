"Реакция армянина, когда его поймали с поличным, заслуживает "Оскара"!": Туристка рассказала о схемах обмана в Армении

Инна Каракеян

Вы лукавите!!!. Лучше не трогайте землетрясение в Армении. Вы в это время не были в Армении и лучше помолчите Не злорадствуйте - ведь закон "плохое притягивает ещё худшее" - не отменён. Как относились армяне к русским и не только, спасателям нужно было спросить у Н. Рыжкова - он всё время находился в самом эпицентре Спитак, Ленинакан Ещё раз " не злорадствуйте" . Бумеранг вещь упрямая