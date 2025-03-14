Царьград Фото: Egmont Strigl/Globallookpress Туристка рассказала о схемах обмана у знаменитой армянской природной достопримечательности - озера Севан.
"Реакция армянина, когда его поймали с поличным, заслуживает "Оскара"!": Туристка рассказала о схемах обмана в Армении
Комментарии
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Инна Каракеян
Вы лукавите!!!. Лучше не трогайте землетрясение в Армении. Вы в это время не были в Армении и лучше помолчите Не злорадствуйте - ведь закон "плохое притягивает ещё худшее" - не отменён. Как относились армяне к русским и не только, спасателям нужно было спросить у Н. Рыжкова - он всё время находился в самом эпицентре Спитак, Ленинакан Ещё раз " не злорадствуйте" . Бумеранг вещь упрямая
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21 час.
sergey sava
только гуманитарка из Спитака через день появлялась на рынке, тогда еще "черном"
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19 час.
СК
Сергей Козлов
Господи да прижмите свой зад не ездите туда а поехали не мандите сами захотели!
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39 мин.
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