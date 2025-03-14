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"Реакция армянина, когда его поймали с поличным, заслуживает "Оскара"!": Туристка рассказала о схемах обмана в Армении

"Реакция армянина, когда его поймали с поличным, заслуживает "Оскара"!": Туристка рассказала о схемах обмана в Армении

Царьград Фото: Egmont Strigl/Globallookpress Туристка рассказала о схемах обмана у знаменитой армянской природной достопримечательности - озера Севан.

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Комментарии
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Инна Каракеян
Вы лукавите!!!.   Лучше  не  трогайте землетрясение в  Армении. Вы  в это  время  не  были  в Армении и  лучше  помолчите Не  злорадствуйте - ведь  закон   &quot;плохое  притягивает   ещё  худшее&quot;  - не  отменён. Как  относились  армяне  к  русским  и  не  только, спасателям нужно  было  спросить  у  Н.  Рыжкова - он всё время  находился  в  самом эпицентре Спитак,  Ленинакан  Ещё  раз &quot;  не  злорадствуйте&quot; . Бумеранг  вещь  упрямая
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21 час.
sergey sava
только гуманитарка из Спитака через день появлялась на рынке, тогда еще &quot;черном&quot;
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19 час.
СК
Сергей Козлов
Господи да прижмите свой зад не ездите туда а поехали не мандите сами захотели!
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39 мин.
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