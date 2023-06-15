Синоптик Леус: 15 июня в Петербурге ожидается до +28 градусов

Город на Неве ожидает солнечная и сухая погода. Об этом рассказал метеоролог Михаил Леус. По его словам, в четверг, 15 июня, Санкт-Петербург останется в зоне повышенного атмосферного давления, что сохранит в городе малооблачную и сухую погоду.