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Синоптик Леус: 15 июня в Петербурге ожидается до +28 градусов

Синоптик Леус: 15 июня в Петербурге ожидается до +28 градусов

Город на Неве ожидает солнечная и сухая погода. Об этом рассказал метеоролог Михаил Леус. По его словам, в четверг, 15 июня, Санкт-Петербург останется в зоне повышенного атмосферного давления, что сохранит в городе малооблачную и сухую погоду.

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