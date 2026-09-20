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Топливный кризис в Сирии вызвал массовые протесты по всей стране

Топливный кризис в Сирии вызвал массовые протесты по всей стране

Беспорядки могут перекинуться и на другие государства Ближнего Востока Изображение: ФСК Сирийской Арабской Республике даже после ухода «режима Асада» и захвата власти рукопожатными в Белом доме боевиками, как говорится, покой лишь только снится.

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