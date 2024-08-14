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Царьград

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Эксперт Мазала: Действия ВСУ под Курском приведут к капитуляции Киева

Эксперт Мазала: Действия ВСУ под Курском приведут к капитуляции Киева

Bild: Попытка военных ВСУ вторгнуться на территорию Курской области России могут привести к тому, что Киев капитулирует.

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