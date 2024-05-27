На территории Ростовской области прошли оперативно-профилактические мероприятия, направленные на выявление нарушений в сфере миграционного законодательства

Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Ростовской области совместно с коллегами из ОУУПиПДН ГУ МВД России по Ростовской области, а также сотрудниками ВСО по Ростовскому-на-Дону гарнизону ВСУ СК России по ЮВО, представителями военного комиссариата провели оперативно-профилактические мероприятия, направленные на выявление иностранных лиц, незаконно осуществляющих трудовую деятельность.