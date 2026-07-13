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Форвард «Локомотива» Воробьев назвал главный сюрприз ЧМ-2026: «Сборная больше всех удивила»

Форвард «Локомотива» Воробьев назвал главный сюрприз ЧМ-2026: «Сборная больше всех удивила»

Нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Воробьев поделился впечатлениями от просмотра чемпионата мира-2026, а также сделал выбор между двумя легендами мирового футбола — португальцем Криштиану Роналду и аргентинцем Лионелем Месси.

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