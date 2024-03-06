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Решение по финансированию США принято: С ним согласятся не все

Решение по финансированию США принято: С ним согласятся не все

Палата представителей Конгресса США приняла решение по пакетному законопроекту, благодаря которому будет спонсироваться часть федеральных ведомств до сентября 2024 года, то есть, до конца года финансового.

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