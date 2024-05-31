На фестивале «Рыбная неделя» в Москве пройдут соревнования по сап-поло

Они состоятся 1 и 2 июня В программу гастрономического фестиваля «Москва — на волне. Рыбная неделя» включены соревнования по рыбной ловле и сап-поло, выступления артистов, кулинарные, творческие, спортивные мастер-классы и другие мероприятия.