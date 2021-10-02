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Лию Ахеджакову вызвали в Следственный комитет из-за жалобы на спектакль

Лию Ахеджакову вызвали в Следственный комитет из-за жалобы на спектакль

Народную артистку России Лию Ахеджакову вызвали в Следственный комитет. Сотрудники ведомства беседовали с ней для проверки репертуара спектакля «Первый хлеб».

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