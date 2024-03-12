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Россия пытается предотвратить большую войну в Европе

Россия пытается предотвратить большую войну в Европе

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Молдавии Майя Санду во время встречи в Кишиневе© Sputnik / Раду Прока Вчера 20K прочитали Евгений Балакин Почти одновременно произошли два знаковых с точки зрения геополитики события: 6 марта состоялась встреча Владимира Путина и Евгении Гуцул (глава Гагаузии), 7 марта — пресс-конференция главы Франции Эммануэля Макрона и президента Молдавии Майи Санду.

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