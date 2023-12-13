Стала известна причина гибели «замерзшей насмерть» пенсионерки

Накануне стало известно о смерти пенсионерки из Сухого Лога. Женщину обнаружили в собственном доме. Там было холодно, там было отключено отопление, вода и электроснабжение, и волонтеры предположили, что пенсионерка замерла насмерть.
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