Ссора собутыльников обернулась поножовщиной

53-летний новосибирец несколько раз ударил 29-летнего товарища ножом в живот. В Первомайском районе Новосибирска посиделки двух любителей горячительных напитков для одного из них закончились в больнице, для второго – в отделе полиции.
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