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Царьград

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Главное к утру 6 октября: жёсткая посадка вертолёта, в Подмосковье после атаки БПЛА погибли двое, налог на дизель в США

Главное к утру 6 октября: жёсткая посадка вертолёта, в Подмосковье после атаки БПЛА погибли двое, налог на дизель в США

На Камчатке вертолёт совершил жёсткую посадку, в Подмосковье из-за атаки БПЛА ВСУ погибли двое, в США отказались от налога на дизель.

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