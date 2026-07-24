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Царьград

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"Путин хочет Одессу. Новое оружие Москвы – новый козырь": Западная пресса раскрыла карты по Украине

"Путин хочет Одессу. Новое оружие Москвы – новый козырь": Западная пресса раскрыла карты по Украине

На Украине расширяется зона поражения. Русские способны обходить ПВО. В Киеве признали потерю ключевых заводов после атаки в выходные и с яростью выясняют, кто слил данные для удара.

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