The Hill: ошеломляющая победа Трампа породила вопросы о будущем Украины

Ошеломляющее политическое возвращение Дональда Трампа в Белый дом и его победа над Камалой Харрис вызвали беспокойство по поводу будущего Киева и породили вопросы о том, как "республиканская администрация будет вести войну Украины против России".
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