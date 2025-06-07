Сергей Миронов призвал Фридриха Мерца вспомнить надписи на Рейхстаге, поддержав Вячеслава Володина. Политики осудили Германию за русофобию и поддержку украинских неонацистов, напомнив о борьбе России против нацизма.
Миронов призвал Мерца вспомнить надписи на стенах Рейхстага
Комментарии
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Maxim
На заборе - было написано : wir kapituliren nie, не помогло..
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14 час.
LD
Leon Dan
Надписи на стенах Рейхстага делали люди-герои-солдаты армии-победителя разрушенной огромной страны-героя. Той страны, против которой Европа не вякала и которая могла чихать на мнение США.
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8 час.
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