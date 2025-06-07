Миронов призвал Мерца вспомнить надписи на стенах Рейхстага

На заборе - было написано : wir kapituliren nie, не помогло..

LD

Leon Dan

Надписи на стенах Рейхстага делали люди-герои-солдаты армии-победителя разрушенной огромной страны-героя. Той страны, против которой Европа не вякала и которая могла чихать на мнение США.