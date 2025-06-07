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Царьград

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Миронов призвал Мерца вспомнить надписи на стенах Рейхстага

Миронов призвал Мерца вспомнить надписи на стенах Рейхстага

Сергей Миронов призвал Фридриха Мерца вспомнить надписи на Рейхстаге, поддержав Вячеслава Володина. Политики осудили Германию за русофобию и поддержку украинских неонацистов, напомнив о борьбе России против нацизма.

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Комментарии
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Maxim
На заборе - было написано : wir kapituliren nie, не помогло..
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14 час.
LD
Leon Dan
Надписи на стенах Рейхстага делали люди-герои-солдаты армии-победителя разрушенной огромной страны-героя. Той страны, против которой Европа не вякала и которая могла чихать на мнение США.
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8 час.
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