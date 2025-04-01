Птаха пролил свет на состояние Паши Техника

Рэпер назвал вероятную причину комы своего коллеги Фото: открытые источники «Это уже второй раз, когда он в таком состоянии», — заявил Птаха (Давид Нуриев) о коллеге-рэпере Паше Технике, который сейчас находится в искусственной коме в Таиланде, передает News.