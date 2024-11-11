Правительство РФ определило порядок применения федерального инвестиционного налогового вычета

C 1 января 2025 года в России начнет применяться федеральный инвестиционный налоговый вычет. О принятии решения о его запуске и порядке применения премьер-министр Михаил Мишустин сообщил на заседании с вице-премьерами в понедельник, 11 ноября.
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