Лукавит: Шакира заявила, что у нее нет времени для мужчин

Певица намекнула, что готова к легкой интрижке. Шакира мечтает об итнтрижке LEGION-MEDIAШакира, которая летом 2022-го пережила личную драму, расставшись с гражданским супругом и отцом своих детей Жераром Пике, кажется, наконец-то пришла в себя.
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