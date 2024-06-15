Лукавит: Шакира заявила, что у нее нет времени для мужчин

Певица намекнула, что готова к легкой интрижке. Шакира мечтает об итнтрижке LEGION-MEDIAШакира, которая летом 2022-го пережила личную драму, расставшись с гражданским супругом и отцом своих детей Жераром Пике, кажется, наконец-то пришла в себя.