Взрывы прозвучали в Киеве

В Киеве прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал «Общественное». «В Киеве прозвучали взрывы», — говорится в публикации.
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