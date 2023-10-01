Какие овощи можно и нельзя давать кошкам

Кошки, как и другие животные, нуждаются в разнообразном и сбалансированном питании. Несмотря на то, что по своей природе кошки хищники и должны питаться исключительно мясом, овощи также могут быть для них важным источником питательных веществ.
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