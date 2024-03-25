Нижегородские педагоги смогут поучаствовать в креативном конкурсе #ПроСферум, сообщают организаторы. Для участия необходимо креативно рассказать, как учебный профиль Сферум в VK Мессенджере помогает в работе и дополняет уроки.
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