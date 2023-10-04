Пушилин рассказал, что около 500 российских военных находятся в украинском плену

Счет бойцов ВСУ в плену «идет на тысячи», заявил глава Донецкой народной республикиГлава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что около 500 российских солдат и офицеров находятся в украинском плену.
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