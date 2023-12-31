Си Цзиньпин: народ есть неиссякаемый источник энергии, позволяющей нам преодолеть любые испытания

Пекин, 31 декабря /Синьхуа/ -- Народ есть неиссякаемый источник энергии, позволяющей нам преодолеть любые испытания, заявил в воскресенье председатель КНР Си Цзиньпин, выступая с новогодним обращением по случаю наступления 2024 года.