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Китай

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Си Цзиньпин: народ есть неиссякаемый источник энергии, позволяющей нам преодолеть любые испытания

Пекин, 31 декабря /Синьхуа/ -- Народ есть неиссякаемый источник энергии, позволяющей нам преодолеть любые испытания, заявил в воскресенье председатель КНР Си Цзиньпин, выступая с новогодним обращением по случаю наступления 2024 года.

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