Эксперт по праву Владимирова: новогодние праздники в 2025 году продлятся 11 дней

Потратив всего два дня отпуска можно продлить новогодние каникулы более чем до двух недель. Эксперт HeadHunter по трудовому праву Ольга Владимирова сообщила РИА «Новости», что для этого нужно написать заявление на отдых еще на два дня.
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