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В правительстве Москвы рассказали о проекте по сбору и переработке текстиля

В правительстве Москвы рассказали о проекте по сбору и переработке текстиля

Более 250 кг текстиля собрано за месяц с момента установки в Москве и области специальных боксов. Проект реализует предприятие «Экоплатформа», рассказал глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

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