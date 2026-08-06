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HG (Copper) Continues to Favor More Upside Near Term

HG (Copper) Continues to Favor More Upside Near Term

HG (Copper) Continues to Favor More Upside Near Term Copper Futures COMEX:HG1! Elliottwave-Forecast Copper futures (HG #F) continue to trade within a bullish Elliott Wave structure, with price maintaining an incomplete three-swing sequence from the 6.

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