HG (Copper) Continues to Favor More Upside Near Term Copper Futures COMEX:HG1! Elliottwave-Forecast Copper futures (HG #F) continue to trade within a bullish Elliott Wave structure, with price maintaining an incomplete three-swing sequence from the 6.
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