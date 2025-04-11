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Царьград

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Украина создаёт собственный аналог Patriot: амбициозный проект обороны

Украина создаёт собственный аналог Patriot: амбициозный проект обороны

Украина разрабатывает свой аналог комплексов Patriot, отсутствующих в стране. Министр Герман Сметанин сообщил о начале работы, в то время как Киев обсуждает с зарубежными партнёрами локализацию производства.

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