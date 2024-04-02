Силовики не нашли признаков экстремизма в смерти Сталина

Алтайский депутат, который запросил проверку, остался недоволен ее результатами В МВД ответили на запрос алтайского коммуниста Сергея Малинковича, ранее потребовавшего отыскать "западный след" в смерти Иосифа Сталина.
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