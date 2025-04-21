Елена Маркосян: «Ультиматум для Зеленского»: выборы без Зеленского или война до конца?

Какие будут последствия отмены военного положения и всеобщей мобилизации в Украине? Почему Зеленский не участвует в предполагаемых выборах? Какие риски несет для Европы решение, принятое Киевом по ультиматуму? По информации из источников, после встречи госсекретаря Марко Рубио, спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Кита Келлога с главой офиса Зеленского Андреем Ермаком, Зеленскому был выдвинут ультиматум.