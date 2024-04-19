Идеальное игровое мышление, высочайшее индивидуальное мастерство, блестящее катание, изящная игра на отменной скорости, точнейший и хлесткий кистевой бросок — эти неоценимые качества и усердный труд позволили Александру Мальцеву золотыми буквами вписать свое имя в историю мирового хоккея.