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ДИНАМО МОСКВА

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Александру Мальцеву — 75!

Александру Мальцеву — 75!

Идеальное игровое мышление, высочайшее индивидуальное мастерство, блестящее катание, изящная игра на отменной скорости, точнейший и хлесткий кистевой бросок — эти неоценимые качества и усердный труд позволили Александру Мальцеву золотыми буквами вписать свое имя в историю мирового хоккея.

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