В наркодиспансере Карелии рассказали, в чем смертельная опасность суррогатов алкоголя

А также, что это такое и для чего предназначены. Врач психиатр-нарколог Республиканского наркологического диспансера Анна Одинцова рассказала об опасности суррогатов алкоголя? Суррогаты – это средства с содержанием спирта (этилового или иного), которые используются для бытовых нужд.
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