В наркодиспансере Карелии рассказали, в чем смертельная опасность суррогатов алкоголя

А также, что это такое и для чего предназначены. Врач психиатр-нарколог Республиканского наркологического диспансера Анна Одинцова рассказала об опасности суррогатов алкоголя? Суррогаты – это средства с содержанием спирта (этилового или иного), которые используются для бытовых нужд.