📷⚡️Китайская компания Beijing Linyi Yunchuan Energy успешно провела испытания инновационной системы S4000, предназначенной для генерации электроэнергии в тропосферных слоях атмосферы.
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📷⚡️Китайская компания Beijing Linyi Yunchuan Energy успешно провела испытания инновационной системы S4000, предназначенной для генерации электроэнергии в тропосферных слоях атмосферы.