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Военное обозрение

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Носителями БПЛА «Скворец-ВМФ» станут безэкипажные катера

Носителями БПЛА «Скворец-ВМФ» станут безэкипажные катера

Российская промышленность начала модернизацию ударного FPV-беспилотника «Скворец-ВМФ». По итогам этих мероприятий аппарат можно будет размещать на безэкипажных катерах-носителях.

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