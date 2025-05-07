В Красногорских проездах в Щукине снизят скорость движения транспорта

В этом году в нашем округе планируется изменить скоростной режим на семи участках, нанести «вафельную» разметку на трех интенсивных перекрестках, а также организовать дополнительные полосы движения на трех участках.
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