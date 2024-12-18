Сенатор Карасин допустил переговоры РФ и США по конфликту на Украине без Киева

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Лентой.ру» отреагировал на вероятный план нового президента США Дональда Трампа урегулировать конфликт за счет Украины.
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