Певица Алла Пугачева показала редкое фото с Раймондом Паулсом и семьей. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
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Свежие комментарии
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Дайте возможность забыть Аллу.А вот Раймонда буду помнить всегда .